У бухтах Севастополя знаходяться чотири із тринадцяти російських кораблів-носіїв "Калібрів" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У даний час у бухтах Севастополя знаходяться чотири з тринадцяти російських кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", у тому числі один носій у ремонті, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
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Так, біля Куриної пристані стоїть фрегат проекту 11356Р "Буревісник" – третій ліворуч у низці кораблів. У складі Чорноморського флоту росії три такі фрегати: "Адмірал Григорович" (бортовий номер 494), "Адмірал Ессен" (490) та "Адмірал Макаров" (499). Кожен фрегат може нести 8 крилатих ракет "Калібр".
З початку повномасштабного військового вторгнення армії росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.
У Графській бухті, яку ще називають Нафтовою гаванню, заправляється паливом малий ракетний корабель проекту 21631 Буян-М. На Чорноморському флоті чотири такі МРК: "Вишній Волочок" (бортовий номер 609), "Орехово-Зуєво" (626), "Інгушетія" (630) та "Грайворон" (600). Кожен МРК може нести 8 крилатих ракет "Калібр".
Біля причалу на східному березі Південної бухти стоїть підводний човен проекту 636.3 "Варшав'янка" зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Усього у складі Чорноморського флоту росії шість підводних човнів даного проекту: Б-261 "Новоросійськ", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старий Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпіно". Кожен підводний човен може нести 4 крилаті ракети "Калібр".
Також у складі Чорноморського флоту є підводний човен "Алроса" проекту 877В "Палтус". Ця субмарина після проведеного ремонту та модифікації отримала можливості нести ракети "Калібр", але вона, як повідомляли ЗМІ, після проведення ходових випробувань знову стала на ремонт до 13-го судноремонтного заводу в Кілен-бухті.
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Сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що російські війська продовжують утримувати в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії крилатих ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети.
"У Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до завдання ракетних ударів 4 носії ракет "Калібр" із залпом у 24 ракети і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В акваторії Середземного моря знаходяться 5 носіїв ракет "Калібр", – йдеться у повідомленні.