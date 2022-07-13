В бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей "Калибров" - СМИ

ukru
11:23 • 15527 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 31766 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 65002 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113344 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124144 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112172 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141540 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139854 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114080 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107130 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 72818 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 62508 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 27964 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

06:34 • 23606 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 69248 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 64972 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 69248 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240021 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269872 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 12290 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113339 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103269 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121049 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123444 просмотра
Актуальное
В бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей "Калибров" - СМИ

В бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей "Калибров" - СМИ

Киев • УНН

 • 131510 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В настоящее время в бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", в том числе один носитель в ремонте, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

Так, у Куриной пристани стоит фрегат проекта 11356Р «Буревестник» – третий слева в ряду кораблей. В составе Черноморского флота России три таких фрегата: «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499). Каждый фрегат может нести 8 крылатых ракет «Калибр».

С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

В Графской бухте, которую еще называют Нефтяной гаванью, заправляется топливом малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На Черноморском флоте четыре таких МРК: «Вышний Волочек» (бортовой номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600). Каждый МРК может нести 8 крылатых ракет «Калибр».

У причала на восточном берегу Южной бухты стоит подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Всего в составе Черноморского флота России шесть подводных лодок данного проекта: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Каждая подводная лодка может нести 4 крылатых ракеты «Калибр».

Также в составе Черноморского флота есть подводная лодка «Алроса» проекта 877В «Палтус». Эта субмарина после проведенного ремонта и модификации получила возможности нести ракеты «Калибр», но она, как сообщали СМИ, после проведения ходовых испытаний снова стала на ремонт в 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.

Ранее

Сегодня Военно-морские силы ВСУ сообщили, что российские войска продолжают удерживать в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов четыре носителя крылатых ракет «Калибр» с залпом в 24 ракеты. 

«В Черном море враг продолжает удерживать в готовности к нанесению ракетных ударов 4 носителя ракет «Калибр» с залпом в 24 ракеты и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море. В акватории Средиземного моря находятся 5 носителей ракет «Калибр», – говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы