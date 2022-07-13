В бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей "Калибров" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В настоящее время в бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", в том числе один носитель в ремонте, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Детали
Так, у Куриной пристани стоит фрегат проекта 11356Р «Буревестник» – третий слева в ряду кораблей. В составе Черноморского флота России три таких фрегата: «Адмирал Григорович» (бортовой номер 494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499). Каждый фрегат может нести 8 крылатых ракет «Калибр».
С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.
В Графской бухте, которую еще называют Нефтяной гаванью, заправляется топливом малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». На Черноморском флоте четыре таких МРК: «Вышний Волочек» (бортовой номер 609), «Орехово-Зуево» (626), «Ингушетия» (630) и «Грайворон» (600). Каждый МРК может нести 8 крылатых ракет «Калибр».
У причала на восточном берегу Южной бухты стоит подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» из состава 4-й отдельной бригады подводных лодок. Всего в составе Черноморского флота России шесть подводных лодок данного проекта: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино». Каждая подводная лодка может нести 4 крылатых ракеты «Калибр».
Также в составе Черноморского флота есть подводная лодка «Алроса» проекта 877В «Палтус». Эта субмарина после проведенного ремонта и модификации получила возможности нести ракеты «Калибр», но она, как сообщали СМИ, после проведения ходовых испытаний снова стала на ремонт в 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.
Ранее
Сегодня Военно-морские силы ВСУ сообщили, что российские войска продолжают удерживать в Черном море в готовности к нанесению ракетных ударов четыре носителя крылатых ракет «Калибр» с залпом в 24 ракеты.
«В Черном море враг продолжает удерживать в готовности к нанесению ракетных ударов 4 носителя ракет «Калибр» с залпом в 24 ракеты и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море. В акватории Средиземного моря находятся 5 носителей ракет «Калибр», – говорится в сообщении.