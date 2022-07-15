Оккупанты удерживают в Черном море три носителя высокоточного оружия – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Черном море российские оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия", - говорится в сообщении.
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Из-за погодных условий рф изменила корабельную группировку морского флота.
13 июля сообщалось, что в бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей "Калибров".