Через шторм рф знову змінила склад свого флоту в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Через погодні умови рф змінила корабельне угрупування морського флоту. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до нанесення ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк (великі десантні кораблі - ред.)", - йдеться в повідомленні.
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У даний час у бухтах Севастополя знаходяться чотири з тринадцяти російських кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", у тому числі один носій у ремонті.