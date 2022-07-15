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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Через шторм рф знову змінила склад свого флоту в Чорному морі

Через шторм рф знову змінила склад свого флоту в Чорному морі

Київ • УНН

 • 203552 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Через погодні умови рф змінила корабельне угрупування морського флоту. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата 

"Через роздування шторму корабельне угруповання ворожого флоту знов змінило склад: відтепер напоготові до нанесення ракетних ударів три ракетних кораблі із 24 ракетами на борту, також залучено два вдк (великі десантні кораблі - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

У даний час у бухтах Севастополя знаходяться чотири з тринадцяти російських кораблів-носіїв крилатих ракет типу "Калібр", у тому числі один носій у ремонті.

Українські Національні Новини

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