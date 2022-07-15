Из-за шторма рф вновь изменила состав своего флота в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Из-за погодных условий рф изменила корабельную группировку морского флота. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Из-за раздувания шторма корабельная группировка вражеского флота вновь изменила состав: теперь наготове к нанесению ракетных ударов три ракетных корабля с 24 ракетами на борту, также привлечены два бдк (большие десантные корабли - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним
В настоящее время в бухтах Севастополя находятся четыре из тринадцати российских кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", в том числе один носитель в ремонте.