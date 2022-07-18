россияне перебазировали часть своего флота из Севастополя в новороссийск

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские оккупанты перебазировали часть своего флота из Севастополя во временно оккупированном Крыму в новороссийск в краснодарском крае рф. Об этом сообщает ВМС ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Противником передислоцировано значительное количество кораблей в Севастополе в новороссийск... Несение боевой службы кораблями рф осуществлялось (по состоянию на 17 июля - ред.) в ракетно-безопасных районах в зоне прикрытия береговых систем ПВО, максимально приближенных к побережью", - сообщили в ВМС в Facebook.

Детали

Также отмечается, что противником продолжается контроль морских коммуникаций в Азовском море с целью незаконного вывоза продукции, захваченной в Донецкой, Запорожской областях.

Дополнение

В Черном море 17 июля находились два ракетных и один большой десантный корабль оккупантов.

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