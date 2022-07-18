У Чорному морі "на варті" перебувають 2 ракетоносії та 4 десантні кораблі рф – ОК "Південь"

Цитата

“Вони (кораблі – ред.) знаходяться у безпечній ділянці для себе, що прикривається силами протиповітряної оборони, розташованої на тимчасово-окупованих територіях. Тому тримаються ближче до Кримського півострова. Але, все ж таки, на варті залишаються два ракетоносії надводного базування і чотири великих десантних кораблі. Тому що вони продовжують створювати ілюзію ймовірності десантної операції”, – повідомила Гуменюк.

Деталі

За словами спікерки, перебазування частини флоту рф – є черговим маневром. Такі дані не можна трактувати однозначно, оскільки це може бути підведенням корабельного складу якомога далі у ракето-безпечні ділянки, де вони не можуть бути уражені Збройними силами України.

“Це може свідчити про те, що вони намагаються переформатуватися для того, щоб скомпонувати якийсь інший маневр у морі. Тому ми за ними пильнуємо, будемо бачити та аналізувати”, – додала Гуменюк.

Доповнення

Як стало відомо, російські окупанти перебазували частину свого флоту з Севастополя у тимчасово окупованому Криму до новоросійська у краснодарському краї рф.