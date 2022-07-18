В Черном море "на страже" находятся 2 ракетоносителя и 4 десантных корабля рф – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Черном море сейчас находятся два ракетоносителя надводного базирования и четыре больших десантных корабля рф. Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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“Они (корабли – ред.) находятся в безопасном участке для себя, что прикрывается силами противовоздушной обороны, расположенной на временно оккупированных территориях. Поэтому держатся поближе к Крымскому полуострову. Но все же на страже остаются два ракетоносителя надводного базирования и четыре больших десантных корабля. Потому что они продолжают создавать иллюзию вероятности десантной операции”, – сообщила Гуменюк.
Детали
По словам спикера, перебазирование части флота рф – является очередным маневром. Такие данные нельзя трактовать однозначно, поскольку это может быть подведением корабельного состава как можно дальше в ракетно-безопасные участки, где они не могут быть поражены Вооруженными силами Украины.
“Это может свидетельствовать о том, что они пытаются переформатироваться для того, чтобы скомпоновать какой-нибудь другой маневр в море. Поэтому мы за ними следим, будем видеть и анализировать”, – добавила Гуменюк.
Дополнение
Как стало известно, российские оккупанты перебазировали часть своего флота из Севастополя во временно оккупированном Крыму в новороссийск в краснодарском крае рф.