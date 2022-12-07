рф держит в Черном море 13 кораблей, среди них - подводный ракетоноситель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты держат в Черном море 13 кораблей, в том числе – один подводный ракетоноситель "Калибров". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
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"В Черном море 13 вражеских кораблей. Среди них - 1 подводный ракетоноситель. Возможен общий залп - 4 "калибра", - написал он в Telegram.
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Украинцев предупредили, что существует большая вероятность повторного ракетного удара.