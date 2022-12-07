рф тримає в Чорному морі 13 кораблів, серед них - підводний ракетоносій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти тримають у Чорному морі 13 кораблів, зокрема - один підводний ракетоносій "Калібрів". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.
Цитата
"У Чорному морі 13 ворожих кораблів. Серед них - 1 підводний ракетоносій. Можливий загальний залп - 4 "калібри", - написав він в Telegram.
Доповнення
Українців попередили, що існує велика вірогідність повторного ракетного удару.