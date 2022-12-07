Імовірність російських ракетних ударів дуже висока - Братчук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Висока ймовірність російських ракетних ударів зберігається. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове повідомлення спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
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"Рівень ймовірності нанесення ракетних ударів залишається дуже високий. Ворог може атакувати як з акваторії Чорного моря, так із літаків стратегічної авіації", - заявив він.
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Також він додав, що ніч на Одещині минула без обстрілів.
У регіоні відбувається перехід від екстрених до аварійних вимкнень.
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Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".
Також дрони фіксували у Запорізькій області. У Житомирській області збили "Шахед".