Імовірність російських ракетних ударів дуже висока - Братчук

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"Рівень ймовірності нанесення ракетних ударів залишається дуже високий. Ворог може атакувати як з акваторії Чорного моря, так із літаків стратегічної авіації", - заявив він.

Деталі

Також він додав, що ніч на Одещині минула без обстрілів.

У регіоні відбувається перехід від екстрених до аварійних вимкнень.

Доповнення

Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Також дрони фіксували у Запорізькій області. У Житомирській області збили "Шахед".