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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28871 перегляди

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Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"

Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"

Київ • УНН

 • 635373 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

“Гаряча ніч... Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та “Ураганами”. Круто попрацювали військові з повітряного командування “Схід”. Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були Shahed-136”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Російські окупанти 7 разів ударили з “Ураганів” та важкої артилерії по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.

Резніченко зазначив, що найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Нагадаємо 

Російські військові атакували Дніпропетровську область.

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