Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Гаряча ніч... Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та “Ураганами”. Круто попрацювали військові з повітряного командування “Схід”. Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були Shahed-136”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Російські окупанти 7 разів ударили з “Ураганів” та важкої артилерії по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.
Резніченко зазначив, що найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.
Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.
Нагадаємо
Російські військові атакували Дніпропетровську область.