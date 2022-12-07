Окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами"

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“Гаряча ніч... Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та “Ураганами”. Круто попрацювали військові з повітряного командування “Схід”. Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були Shahed-136”, - йдеться в повідомленні.

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Російські окупанти 7 разів ударили з “Ураганів” та важкої артилерії по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській. Люди не ушкоджені.

Резніченко зазначив, що найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи.

Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Нагадаємо

Російські військові атакували Дніпропетровську область.