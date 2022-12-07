Оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами". Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и “Ураганами”. Круто поработали военные с воздушного командования “Восток”. Сбили все восемь вражеских беспилотников, которые враг направил на область. Предварительно, то были Shahed-136”, – говорится в сообщении.
Детали
Российские оккупанты 7 раз ударили с “Ураганов” и тяжелой артиллерии по двум общинам — Марганецкой и Никопольской. Люди не повреждены.
Резниченко отметил, что больше всего пострадал Никополь. В городе избиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы.
Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж.
Напомним
Российские военные атаковали Днепропетровскую область.