Російські окупанти атакували Дніпропетровську область

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"Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні “байкери” будуть припарковані", - написав Лукашук.

Він також закликав людей зберігати спокій та інформаційну тишу.

Нагадаємо

5 грудня українські сили ППО збили 15 російських ракет у Дніпропетровській області.