Російські окупанти атакували Дніпропетровську область
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російські військові атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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"Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні “байкери” будуть припарковані", - написав Лукашук.
Він також закликав людей зберігати спокій та інформаційну тишу.
Нагадаємо
5 грудня українські сили ППО збили 15 російських ракет у Дніпропетровській області.