У Дніпропетровській області збили 15 російських ракет - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські сили ППО збили 15 російських ракет у Дніпропетровській області, інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.
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"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
5 грудня росія знову завдала масованих ракетних ударів по Україні. Відомо, що сили ППО на Полтавщині збили до 10 російських ракет.
У Черкаській області успішно спрацювала ППО.