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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36261 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У Дніпропетровській області збили 15 російських ракет - ОВА

У Дніпропетровській області збили 15 російських ракет - ОВА

Київ • УНН

 • 911493 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українські сили ППО збили 15 російських ракет у Дніпропетровській області, інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.

Цитата

"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня росія знову завдала масованих ракетних ударів по Україні. Відомо, що сили ППО на Полтавщині збили до 10 російських ракет.

У Черкаській області успішно спрацювала ППО.

Українські Національні Новини

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