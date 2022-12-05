У Дніпропетровській області збили 15 російських ракет - ОВА

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"Гарні новини від наших вартових неба. Захисники з повітряного командування "Схід" збили 15 російських ракет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

5 грудня росія знову завдала масованих ракетних ударів по Україні. Відомо, що сили ППО на Полтавщині збили до 10 російських ракет.

У Черкаській області успішно спрацювала ППО.