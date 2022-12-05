У Черкаській області спрацювала ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Черкаській області успішно спрацювала ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.
Цитата
"Над областю успішно спрацювала ППО. Наші захисники нас бережуть!" - написав Табурець.
Деталі
Речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі "Суспільному" заявила, що залишки ракети впали у полі. Наразі на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.
Нагадаємо
В Україні була масштабна повітряна тривога.