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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36015 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 71472 перегляди

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У Черкаській області спрацювала ППО - ОВА

У Черкаській області спрацювала ППО - ОВА

Київ • УНН

 • 909053 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Черкаській області успішно спрацювала ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

Цитата

"Над областю успішно спрацювала ППО. Наші захисники нас бережуть!" - написав Табурець.

Деталі

Речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі "Суспільному" заявила, що залишки ракети впали у полі. Наразі на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.

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