У Черкаській області спрацювала ППО - ОВА

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"Над областю успішно спрацювала ППО. Наші захисники нас бережуть!" - написав Табурець.

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Речниця Головного управління Нацполіції Черкаської області Зоя Вовк у коментарі "Суспільному" заявила, що залишки ракети впали у полі. Наразі на місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група.

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В Україні була масштабна повітряна тривога.