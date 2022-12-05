В Черкасской области сработала ПВО - ОВА

Цитата

"Над областью успешно сработало ПВО. Наши защитники нас берегут!" – написал Табурец.

Детали

Спикер Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Суспільне" заявила, что остатки ракеты упали в поле. В настоящее время на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.

Напомним

В Украине была масштабная воздушная тревога.