В Черкасской области сработала ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Черкасской области успешно сработала ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
Цитата
"Над областью успешно сработало ПВО. Наши защитники нас берегут!" – написал Табурец.
Детали
Спикер Главного управления Нацполиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Суспільне" заявила, что остатки ракеты упали в поле. В настоящее время на месте работают спасатели и следственно-оперативная группа.
Напомним
В Украине была масштабная воздушная тревога.