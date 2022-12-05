Без "прильотів": на Полтавщині збили до 10 російських ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Полтавщині сили ППО збили до 10 російських ракет – "прильотів" не було. Про це в Telegram повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"На Полтавщині без "прильотів". Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", – написав Лунін.
Нагадаємо
5 грудня російські війська знову завдали по Україні масованих ракетних ударів. Повідомляли, що російську ракету збили над Київщиною.