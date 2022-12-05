Без "прильотів": на Полтавщині збили до 10 російських ракет

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"На Полтавщині без "прильотів". Сили ППО відпрацювали на повну. Збили до 10 російських ракет", – написав Лунін.

Нагадаємо

5 грудня російські війська знову завдали по Україні масованих ракетних ударів. Повідомляли, що російську ракету збили над Київщиною.