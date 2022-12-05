Без "прилетов": в Полтавской области сбили до 10 российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Полтавской области силы ПВО сбили до 10 российских ракет – "прилетов" не было. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"В Полтавской области без "прилетов". Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", – написал Лунин.
Напомним
5 декабря российские войска снова нанесли по Украине массированные ракетные удары. Сообщали, что российскую ракету сбили над Киевской областью.