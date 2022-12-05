Без "прилетов": в Полтавской области сбили до 10 российских ракет

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"В Полтавской области без "прилетов". Силы ПВО отработали по полной. Сбили до 10 российских ракет", – написал Лунин.

Напомним

5 декабря российские войска снова нанесли по Украине массированные ракетные удары. Сообщали, что российскую ракету сбили над Киевской областью.