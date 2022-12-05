На всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія здійснить декілька хвиль ракетної атаки.
Над Київщиною ППО збила російську ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Над Київською областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Про це в Telegram повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини. Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу усіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває", – написав Нєбитов.
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