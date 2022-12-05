Над Київщиною ППО збила російську ракету

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28193 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 61439 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 98840 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 149066 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 173755 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 351930 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221491 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193869 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332946 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459167 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Правляча партія Грузії ініціювала поправки, які не дадуть лідерам опозиції створювати нові партії

31 березня, 17:06 • 19194 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 23415 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 22639 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 24615 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 21937 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 351930 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332946 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549555 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679767 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 699075 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78483 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115548 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200517 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226472 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219500 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Над Київщиною ППО збила російську ракету

Над Київщиною ППО збила російську ракету

Київ • УНН

 • 820902 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Над Київською областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Про це в Telegram повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"Ворожу ракету збили над одним із районів Київщини. Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу усіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває", – написав Нєбитов.

Нагадаємо

На всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія здійснить декілька хвиль ракетної атаки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85