На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия совершит несколько волн ракетной атаки.
Над Киевской областью ПВО сбила российскую ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Над Киевской областью силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. Об этом в Telegram сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, передает УНН.
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"Вражескую ракету сбили над одним из районов Киевской области. Спасибо силам ПВО за эффективную работу. Прошу всех оставаться в укрытиях. Ракетная угроза продолжается", – написал Небитов.
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