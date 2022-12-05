В Днепропетровской области сбили 15 российских ракет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинские силы ПВО сбили 15 российских ракет в Днепропетровской области, сообщает УНН, ссылаясь на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
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"Хорошие новости от наших часовых неба. Защитники по воздушному командованию "Восток" сбили 15 российских ракет", - говорится в сообщении.
Напомним
5 декабря россия снова нанесла массированные ракетные удары по Украине. Известно, что силы ПВО в Полтавской области сбили до 10 российских ракет.
В Черкасской области успешно сработала ПВО.