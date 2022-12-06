Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные “байкеры” будут припаркованы", - написал Лукашук.
Он также призвал людей сохранять спокойствие и информационную тишину.
Напомним
5 декабря украинские силы ПВО сбили 15 российских ракет в Днепропетровской области.