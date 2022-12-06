Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область

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"Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные “байкеры” будут припаркованы", - написал Лукашук.

Он также призвал людей сохранять спокойствие и информационную тишину.

Напомним

5 декабря украинские силы ПВО сбили 15 российских ракет в Днепропетровской области.