Вероятность российских ракетных ударов очень высока - Братчук

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"Уровень вероятности нанесения ракетных ударов остается очень высоким. Враг может атаковать как с акватории Черного моря, так и с самолетов стратегической авиации", - заявил он.

Детали

Также он добавил, что ночь в Одесской области прошла без обстрелов.

В регионе происходит переход от экстренных к аварийным отключениям.

Дополнение

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".

Также дроны фиксировали в Запорожской области. В Житомирской области сбили "Шахед".