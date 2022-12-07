Вероятность российских ракетных ударов очень высока - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высокая вероятность российских ракетных ударов сохраняется. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннее сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
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"Уровень вероятности нанесения ракетных ударов остается очень высоким. Враг может атаковать как с акватории Черного моря, так и с самолетов стратегической авиации", - заявил он.
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Также он добавил, что ночь в Одесской области прошла без обстрелов.
В регионе происходит переход от экстренных к аварийным отключениям.
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Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".
Также дроны фиксировали в Запорожской области. В Житомирской области сбили "Шахед".