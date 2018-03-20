Гибель экс-депутата райсовета в Запорожской области: полиция расследует обстоятельства смерти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Полиция Запорожской области расследует обстоятельства смерти бывшего депутата Генического районного совета, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ НП в Запорожской области.
По информации начальника Коммунарского отделения полиции Днепровского ОП ГУНП в Запорожской области Сергея Морозова, 14 марта примерно в 17:40 в Коммунарский отделение полиции поступило сообщение из 5 городской больницы о том, что у них умер гражданин примерно 35 лет с предварительным диагнозом перелом основания черепа.
"По данному факту сведения были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай", - сказал он.
Морозов рассказал, что во время допроса свидетелей было установлено, что 12 марта примерно в 15:00 этот гражданин, житель Херсонской области 1982 года рождения, прибыл на территорию ЖД вокзала. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел приобрести билет. В течение 10-15 мин. из-за того, что он задерживал очередь, было вызвано охрану вокзала.
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По словам охранника вокзала, мужчине предложили отойти и не мешать. После чего его отвели с его соглагия в северный зал ожидания. Примерно в 00:00 к нему был вызван фельдшер, который вызвал "скорую".
По словам Морозова, мужчину госпитализировали в 5 городскую больницу. При этом 00:20 мин. он передвигался самостоятельно и вещи были при нем.
По информации полиции, в городской больнице не установили никаких телесных повреждений, а только зафиксировано алкогольное опьянение. На следующий день в 7:00 ему стало хуже, была проведена операция и зафиксировано диагноз перелом черепа. Через 24 часа была констатирована смерть.
В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно установит причину смерти мужчины.