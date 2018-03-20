Загибель екс-депутата райради на Запоріжжі: поліція розслідує обставини смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліція Запорізької області розслідує обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГУ НП у Запорізькій області.
За інформацією начальник Комунарського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Сергія Морозова, 14 березня приблизно о 17:40 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення з 5 міської лікарні про те, що в них помер громадянин приблизно 35 років з попереднім діагнозом перелом основи черепа.
“За вказаним фактом відомості були внесені в ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК з позначкою “нещасний випадок”, — сказав він.
Морозов розповів, що під час допиту свідків було встановлено, що 12 березня приблизно о 15:00 цей громадянин, житель Херсонської області 1982 року народження, прибув на територію ЖД вокзалу. Візуально він перебував у стані алкогольного сп’яніння і хотів придбати квиток. Протягом 10-15 хв. через те, що він затримував чергу, було викликано охорону вокзалу.
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Зі слів охоронця вокзалу, чоловікові запропонували відійти і не заважати. Після чого його відвели за його погодження до північного залу очікування. Приблизно о 00:00 до нього був викликаний фельдшер, який викликав “швидку”.
За словами Морозова, чоловіка госпіталізували до 5 міської лікарні. При цьому 00:20 хв. він пересувався самостійно і речі були при ньому.
За інформацією поліції, у міській лікарні не встановили ніяких тілесних ушкоджень, а тільки зафіксовано алкогольне сп’яніння. Наступного дня у 7:00 йому стало гірше, було проведено операцію і зафіксовано діагноз перелом черепа. Через 24 години було констатовано смерть.
На даний час проводиться судово-медична експертиза, яка остаточно встановить причину смерті чоловіка.