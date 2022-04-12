Захватчики обстреляли Харьков запрещенными кассетными снарядами - прокуратура

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"По данным следствия, ночью 10 апреля 2022 года российские военнослужащие осуществили артиллерийский обстрел запрещенными кассетными снарядами ПТМ-1 по Немишлянському и Киевскому районах города Харькова. В результате поврежден ряд жилых домов", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры следователями СО Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что россия сбрасывает кассетные бомбы и другие виды запрещенного оружия на территорию Украины.