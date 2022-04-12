Загарбники обстріляли Харків забороненими касетними снарядами - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російські окупанти продовжують використовувати заборонену зброю - за фактом обстрілів касетними снарядами двох районів міста Харкова розпочато розслідування, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"За даними слідства, вночі 10 квітня 2022 року російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл забороненими касетними снарядами ПТМ-1 по Немишлянському та Київському районах міста Харкова. Внаслідок цього пошкоджено низку житлових будинків", - повідомили у прокуратурі.
Деталі
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг констатував, що росія скидає касетні бомби та інші види забороненої зброї на територію України.