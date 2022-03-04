Росія використовує касетні бомби в Україні – Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія скидає касетні бомби та інші види забороненої зброї на територію України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми бачили застосування касетних бомб, і ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, які суперечили б міжнародному праву", — сказав він журналістам у Брюсселі.
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Сьогодні Столтенбер гповідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, проте не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО де підніме питання про закриття неба над Україною.
Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.