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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Росія використовує касетні бомби в Україні – Генсек НАТО

Росія використовує касетні бомби в Україні – Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 447806 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Росія скидає касетні бомби та інші види забороненої зброї на територію України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми бачили застосування касетних бомб, і ми бачили повідомлення про використання інших видів зброї, які суперечили б міжнародному праву", — сказав він журналістам у Брюсселі.

Раніше

Сьогодні Столтенбер гповідомив, що міністри закордонних справ НАТО обговорювали питання про введення над Україною безпольотної зони, проте не хочуть відправляти в повітряний простір України свої літаки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що візьме участь у зустрічі глав МЗС НАТО де підніме питання про закриття неба над Україною.

Як повідомляв УНН, раніше петиція на порталі Оpenpetition з проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала достатню кількість підписів.

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