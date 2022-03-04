Россия использует кассетные бомбы в Украине – Генсек НАТО

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"Мы видели применение кассетных бомб, и мы видели сообщения об использовании других видов оружия, которые противоречили бы международному праву", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Ранее

Сегодня Столтенберг сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсуждали вопрос о введении над Украиной бесполетной зоны, однако не хотят отправлять в воздушное пространство Украины свои самолеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что примет участие во встрече глав МИД НАТО где поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Как сообщал УНН, ранее петиция на портале Оpenpetition с просьбой к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала достаточное количество подписей.