ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями
Киев • УНН
Энергоатом сообщил о восстановлении питания оккупированной Запорожской АЭС двумя линиями из украинской энергосистемы. Вторая поврежденная линия электропередачи была возвращена в работу 5 сентября в 14:40.
Питание временно оккупированной Запорожской АЭС из украинской энергосистемы двумя линиями восстановлено.
Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.
Украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом питание временно оккупированной Запорожской АЭС из украинской энергосистемы двумя линиями восстановлено
Контекст
2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий.
Украинские специалисты длительное время не могли осмотреть место повреждения, и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.
Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС.
Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции получила значительные повреждения в результате пожара, который произошел в прошлом месяце.