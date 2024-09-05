ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64278 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133201 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125459 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130666 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102789 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130666 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123698 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125459 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123493 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133201 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  15589 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  111219 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  153701 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  144409 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  146085 просмотра
Актуальное
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 14:36  •  11693 просмотра

Read in English

Энергоатом сообщил о восстановлении питания оккупированной Запорожской АЭС двумя линиями из украинской энергосистемы. Вторая поврежденная линия электропередачи была возвращена в работу 5 сентября в 14:40.

Питание временно оккупированной Запорожской АЭС из украинской энергосистемы двумя линиями восстановлено.

Об этом сообщает Энергоатом, передает УНН.

Украинские энергетики 5 сентября, в 14:40, вернули в работу поврежденную вторую линию электропередачи. Таким образом питание временно оккупированной Запорожской АЭС из украинской энергосистемы двумя линиями восстановлено

- говорится в сообщении.

Контекст

2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий.

Украинские специалисты длительное время не могли осмотреть место повреждения, и начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

Глава МАГАТЭ Гросси посетил Запорожскую АЭС.

Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции получила значительные повреждения в результате пожара, который произошел в прошлом месяце.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитика
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  25758 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  63326 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  94165 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  123704 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  123499 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  88873 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105769 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100851 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98500 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59715 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  102789 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130666 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125459 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133201 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  64278 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  130666 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  123698 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  125459 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  123493 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  133201 просмотра

Война

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

  •  79 просмотра
В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  3001 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3893 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3922 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  5053 просмотра

политика

В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города

В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города

  •  41 просмотра
"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

  •  79 просмотра
Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7540 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  13073 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12530 просмотра

Война

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

  •  79 просмотра
В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

В одном из поселков Харьковщины с помощью робота уничтожили 40 мин рф

  •  3001 просмотра
В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

В Полтаве завершили спасательные работы после ракетного удара: проводят идентификацию останков

  •  3893 просмотра
Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

Наводил российские ракеты на Запорожье: корректировщик получил 15 лет тюрьмы

  •  3922 просмотра
"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

"Грызть" землю с такой техникой намного легче и быстрее: Киевщина передала защитникам партию мини-экскаваторов

  •  5053 просмотра

политика

В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города

В горсовете Чернигова отреагировали на обыски в кабинете и.о. мэра города

  •  41 просмотра
"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

"Свидетельство настоящей дружбы": Зеленский поблагодарил Румынию за передачу ЗРК Patriot

  •  79 просмотра
Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

  •  7540 просмотра
ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

ЗАЭС снова соединена с украинской энергосетью двумя линиями

  •  13073 просмотра
Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12530 просмотра

Новости Бизнеса

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

МХП во второй раз вошла в ТОП крупнейших украинских инвесторов

  •  4125 просмотра
Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  34682 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  63819 просмотра

Экономика

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

Подписан меморандум о сотрудничестве между Житомирщиной и штатом Индиана

  •  12530 просмотра
Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

Украинские аграрии используют более 150 тыс. га разминированных с начала года земель - Свириденко

  •  7494 просмотра
Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

  •  8503 просмотра
В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

  •  10959 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  22004 просмотра

Киев

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

  •  3175 просмотра
Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  7464 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  13193 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  16720 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  29690 просмотра