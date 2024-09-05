ЗАЕС знову з'єднана з українською енергомережею двома лініями
Київ • УНН
Енергоатом повідомив про відновлення живлення окупованої Запорізької АЕС двома лініями з української енергосистеми. Друга пошкоджена лінія електропередачі була повернута в роботу 5 вересня о 14:40.
Живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено.
Про це повідомляє Енергоатом, передає УНН.
Українські енергетики 5 вересня, о 14:40, повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі. Таким чином живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС з української енергосистеми двома лініями відновлено
Контекст
2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній.
Українські фахівці тривалий час не могли оглянути місце пошкодження, і розпочати ремонт через загрозу повторного обстрілу ділянки російськими військами.
Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС.
Гроссі заявив, що градирня на окупованій росією Запорізькій атомній електростанції зазнала значних пошкоджень внаслідок пожежі, яка сталася минулого місяця.