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Гроссі: градирня Запорізької АЕС сильно пошкоджена і потребує знесення

Гроссі: градирня Запорізької АЕС сильно пошкоджена і потребує знесення

Київ • УНН

 • 37821 перегляди

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про значні пошкодження градирні на окупованій Запорізькій АЕС внаслідок пожежі. Під час візиту він оцінив збитки та зазначив, що споруду, ймовірно, доведеться знести.

Глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції зазнала значних пошкоджень внаслідок пожежі, яка сталася минулого місяця. За його словами, споруду, ймовірно, доведеться знести. Про це повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі 

Гроссі зробив цю заяву під час свого чергового візиту на Запорізьку АЕС. Він опублікував відео у соцмережі X, де оцінює масштаби збитків, перебуваючи всередині градирні.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

На відео також видно, як Гроссі інспектує насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Під час свого візиту Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Він зазначив, що ситуація в Запоріжжі, де з середини 2022 року працюють інспектори МАГАТЕ, залишається "дуже крихкою".

Глава МАГАТЕ Гроссі відвідав Запорізьку АЕС: що відомо04.09.24, 22:10 • 93828 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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