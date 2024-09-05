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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гросси: градирня Запорожской АЭС сильно повреждена и требует сноса

Гросси: градирня Запорожской АЭС сильно повреждена и требует сноса

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 04:23  •  5285 просмотра

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о значительных повреждениях градирни на оккупированной Запорожской АЭС в результате пожара. Во время визита он оценил ущерб и отметил, что сооружение, вероятно, придется снести.

Глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции получила значительные повреждения в результате пожара, который произошел в прошлом месяце. По его словам, сооружение, вероятно, придется снести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали 

Гросси сделал это заявление во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС. Он опубликовал видео в соцсети X, где оценивает масштабы ущерба, находясь внутри градирни.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал Гросси.

На видео также видно, как Гросси инспектирует насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Во время своего визита Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он отметил, что ситуация в Запорожье, где с середины 2022 года работают инспекторы МАГАТЭ, остается "очень хрупкой".

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