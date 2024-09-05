Гросси: градирня Запорожской АЭС сильно повреждена и требует сноса

Глава ядерного агентства ООН Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции получила значительные повреждения в результате пожара, который произошел в прошлом месяце. По его словам, сооружение, вероятно, придется снести. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Гросси сделал это заявление во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС. Он опубликовал видео в соцсети X, где оценивает масштабы ущерба, находясь внутри градирни.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал Гросси.

На видео также видно, как Гросси инспектирует насосную станцию для обеспечения водой, которой не хватает после разрушения в прошлом году Каховской дамбы на юге Украины. Он также посетил хранилище ядерного топлива.

Во время своего визита Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он отметил, что ситуация в Запорожье, где с середины 2022 года работают инспекторы МАГАТЭ, остается "очень хрупкой".

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