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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vinnitsaВинница
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  2746 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  168971 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  240255 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  151726 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127338 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  98488 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102060 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207126 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237027 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233200 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.

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Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.

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В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

российские пропагандисты придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оккупантам.

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Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций