Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Силы обороны отбили четыре штурма на Ореховском направлении и три в районе Старомайорского

Силы обороны отбили четыре атаки в районе Ореховского, три в районе Старомайорска и одну в районе Роботино, враг продолжает попытки вытеснить ВСУ с позиций на юге.