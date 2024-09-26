Задержана агентурная группа фсб, которая шпионила за Силами обороны в Киеве, Харькове и Чернигове
Киев • УНН
СБУ нейтрализовала агентурную группу ФСБ, действовавшую в Киеве, Харькове и Чернигове. Задержаны три агента, которые разведывали локации Сил обороны и передавали информацию куратору из рф.
Служба безопасности нейтрализовала агентурную группу фсб, которая действовала в Киеве, Харькове и Чернигове. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны трое приспешников рф, которые разведывали локации Сил обороны. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, агенты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на одного куратора из рф. Один из фигурантов выполнял вражеские задачи, выдавая себя за бывшего правоохранителя. В случае проверки документов он показывал фейковое ветеранское удостоверение.
Все задержанные попали "на крючок" российской спецслужбы через Телеграмм-каналы, где искали быстрого заработка.
В обмен на деньги оккупанты отправили агентов обходить местность и скрыто фотографировать расположение личного состава и военной техники Сил обороны.
Так, в Киеве и Чернигове захватчиков больше всего интересовали места дислокации пограничных отрядов и пунктов управления ВСУ. В Харькове один из фигурантов отслеживал координаты укрепрайонов украинских войск, которые привлечены к обороне областного центра.
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Деятельность вражеской группы координировал кадровый сотрудник военной контрразведки фсб. Его личность и другие персональные данные уже установлены, указали в СБУ.
Всех трех агентов задержали "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи военных объектов.
Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.