15 лет тюрьмы получил "крот" российского гру, который шпионил на оборонном заводе Киева
Киев • УНН
СБУ разоблачила российского агента, который шпионил за перемещением украинского вооружения и последствиями ракетных ударов в Киеве. 50-летний местный житель приговорен к 15 годам заключения за государственную измену в условиях военного положения.
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский агент, который действовал в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По данным следствия, вражеским пособником оказался 50-летний местный житель, который работал на военную разведку РФ. Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы,
Детали
Также отмечается, что предатель отслеживал последствия воздушных ударов агрессора по территории региона и "сливал" соответствующую информацию российскому куратору.
Контрразведчики Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеского соратника, задокументировали его разведывательную активность и задержали в результате спецоперации в Киеве в начале февраля 2023 года. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества,
Как установило расследование, агент попал в поле зрения оккупантов через своих знакомых из россии, с которыми поддерживал контакт.
Чтобы получить информацию о последствиях вражеских "прилетов", фигурант ездил по городу и скрыто фотографировал поврежденные здания столицы с привязкой к местности. Полученные разведданные он мессенджером пересылал российскому куратору, который далее "отчитывался" в главное управление генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Напомним
СБУ задержала агента фсб, который передавал данные о расположении украинских войск в Запорожской области. Суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.