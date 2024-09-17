15 лет тюрьмы получил "крот" российского гру, который шпионил на оборонном заводе Киева

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский агент, который действовал в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, вражеским пособником оказался 50-летний местный житель, который работал на военную разведку РФ. Для выполнения вражеского задания он устроился на один из столичных заводов, который выполнял государственные оборонные заказы, - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что предатель отслеживал последствия воздушных ударов агрессора по территории региона и "сливал" соответствующую информацию российскому куратору.

Контрразведчики Службы безопасности заблаговременно разоблачили вражеского соратника, задокументировали его разведывательную активность и задержали в результате спецоперации в Киеве в начале февраля 2023 года. По материалам СБУ суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества, - сообщили правоохранители.

Как установило расследование, агент попал в поле зрения оккупантов через своих знакомых из россии, с которыми поддерживал контакт.

Чтобы получить информацию о последствиях вражеских "прилетов", фигурант ездил по городу и скрыто фотографировал поврежденные здания столицы с привязкой к местности. Полученные разведданные он мессенджером пересылал российскому куратору, который далее "отчитывался" в главное управление генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

СБУ задержала агента фсб, который передавал данные о расположении украинских войск в Запорожской области. Суд приговорил его к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.