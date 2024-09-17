15 років тюрми отримав "кріт" російського гру, який шпигував на оборонному заводі Києва

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв у Києві. Зловмисник шпигував за переміщенням українського озброєння у напрямку східного та південного фронтів. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 50-річний місцевий житель, який працював на воєнну розвідку рф. Для виконання ворожого завдання він влаштувався до одного із столичних заводів, який виконував державні оборонні замовлення, - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що зрадник відстежував наслідки повітряних ударів агресора по території регіону та "зливав" відповідну інформацію російському куратору.

Контррозвідники Служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його розвідактивність і затримали у результаті спецоперації у Києві на початку лютого 2023 року. За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, - повідомили правоохоронці.

Як встановило розслідування, агент потрапив у поле зору окупантів через своїх знайомих з росії, з якими підтримував контакт.

Щоб отримати інформацію про наслідки ворожих "прильотів", фігурант їздив по місту і приховано фотографував пошкоджені будівлі столиці з прив’язкою до місцевості. Отримані розвіддані він месенджером пересилав російському куратору, який далі "звітував" до головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

СБУ затримала агента фсб, який передавав дані про розташування українських військ у Запорізькій області. Суд засудив його до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.