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Затримано агентурну групу фсб, яка шпигувала за Силами оборони у Києві, Харкові та Чернігові

Затримано агентурну групу фсб, яка шпигувала за Силами оборони у Києві, Харкові та Чернігові

Київ • УНН

 • 15379 перегляди

СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, що діяла у Києві, Харкові та Чернігові. Затримано трьох агентів, які розвідували локації Сил оборони та передавали інформацію куратору з рф.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано трьох поплічників рф, які розвідували локації Сил оборони. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з рф. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.

Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку.

В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.

Так, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

15 років тюрми отримав "кріт" російського гру, який шпигував на оборонному заводі Києва17.09.24, 16:26 • 30457 переглядiв

Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки фсб. Його особу та інші персональні дані вже встановлено, вказали в СБУ. 

Всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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