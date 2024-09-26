Затримано агентурну групу фсб, яка шпигувала за Силами оборони у Києві, Харкові та Чернігові
Київ • УНН
СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, що діяла у Києві, Харкові та Чернігові. Затримано трьох агентів, які розвідували локації Сил оборони та передавали інформацію куратору з рф.
Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано трьох поплічників рф, які розвідували локації Сил оборони. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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Як повідомляється, агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з рф. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення.
Усі затримані потрапили "на гачок" російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку.
В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.
Так, у Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ. У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.
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Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки фсб. Його особу та інші персональні дані вже встановлено, вказали в СБУ.
Всіх трьох агентів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів.
Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.