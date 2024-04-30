Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов

Согласно решению компетентных органов Румынии, в Украину экстрадирован подозреваемый в создании преступной организации, которая занималась незаконным производством и контрабандой наркотиков из Украины в страны Европейского Союза и рф. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

Румыния выдала Украине подозреваемого в создании преступной организации, которая занималась производством и незаконным сбытом психотропных веществ, - 29 апреля 2024 года подозреваемый передан украинским правоохранителям на международном пункте пропуска "Порубное-Сирет".

По данным следствия, экстрадированный является одним из руководителей преступной организации, в состав которой входили работники правоохранительных органов.

Подозреваемые занимались незаконным производством, перевозкой, хранением с целью сбыта, незаконным сбытом психотропных веществ - PVP, 4-ММС и амфетамина в особо крупных размерах.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли более 300 кг запрещенных веществ. В порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 7 участников преступной организации, среди которых работник правоохранительного органа. - говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, участники преступной организации осуществляли контрабанду наркотиков из Украины в страны Европейского Союза и РФ.

Подозреваемому инкриминируется создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, организация незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Напомним,

В Киеве правоохранители ликвидировали 4 нарколаборатории, изъяли прекурсоры, наркотики и запрещенные вещества на сумму 122 миллиона гривен.

Правоохранители на Прикарпатье нейтрализовали организованную преступную группировку, которая изготавливала оптовые партии тяжелых психотропов. Задержан организатор и три основных участника наркосиндиката.

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