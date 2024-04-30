Затримано ватажка банди наркодилерів, до складу якої входили працівники правоохоронних органів
Київ • УНН
В Україну екстрадовано та заарештовано лідера наркоугруповання, до складу якого входили співробітники правоохоронних органів, що займалося незаконним виробництвом та контрабандою наркотиків з України до країн ЄС та Росії.
Згідно з рішенням компетентних органів Румунії, до України екстрадовано підозрюваного у створенні злочинної організації, яка займалася незаконним виробництвом та контрабандою наркотиків з України до країн Європейського Союзу та рф. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Румунія видала Україні підозрюваного у створенні злочинної організації, яка займалася виробництвом та незаконним збутом психотропних речовин, - 29 квітня 2024 року підозрюваного передано українським правоохоронцям на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет".
За даними слідства, екстрадований є одним із керівників злочинної організації, до складу якої входили працівники правоохоронних органів.
Підозрюванні займалися незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту, незаконним збутом психотропних речовин – PVP, 4-ММС та амфетаміну в особливо великих розмірах.
За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили понад 300 кг заборонених речовин. В порядку ст. 208 КПК України були затримані 7 учасників злочинної організації, серед яких працівник правоохоронного органу. – ідеться у повідомленні.
Відповідно до інформації слідства, учасники злочинної організації здійснювали контрабанду наркотиків з України до країн Європейського Союзу та рф.
Підозрюваному інкриміновано створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).
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