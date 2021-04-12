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Забывают о Крыме: в 2020 году МИД выявил 30 фактов некорректно обозначенного полуострова

Забывают о Крыме: в 2020 году МИД выявил 30 фактов некорректно обозначенного полуострова

Киев  •  УНН

 • 28977 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство иностранных дел в 2020 году зафиксировало 30 случаев некорректного изображения оккупированного Россией Крымского полуострова. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Цитата:

"В целом за 2020 год МИД и посольствами Украины было обнаружено и обработано около 30 фактов некорректного обозначения временно оккупированной территории Крыма", - рассказала она.

Детали

Так, британская компания электронного картографического сервиса Flourish, услугами которой пользуются Google, BBC, FT, Sky News, и редакция The Guardian откорректировали некорректное обозначение Крымского полуострова после обращения посольства Украины в Великобритании, также ошибку исправило издание National Geographic - после реакции от посольства Украины в США.

Дипломатка отметила, что на сегодня мониторинг некорректных обозначений осуществляется на постоянной основе как МИД, так и заграничными дипломатическими учреждениями Украины.

Она добавила, что информация о некорректных обозначениях Крыма поступает в Министерство также от других органов государственной власти Украины, общественных организаций и сознательных граждан.

Джапарова рассказала, что для посольств Украины разработан алгоритм реагирования на установление факта некорректного обозначения временно оккупированных территорий. Он предусматривает: отправка официальных запросов и проведение официальных встреч с руководством учреждения с целью разъяснения официальной позиции Украины; информирование соответствующих органов исполнительной власти страны аккредитации о выявленных нарушениях путем направления дипломатических нот; проведение соответствующей информационной работы в СМИ и социальных сетях с объяснением позиции Украины относительно недопустимости некорректного обозначения ВОТ АР Крым и города Севастополь.

Дополнение

Украинские и западные СМИ, а также авторы книг и издательства часто забывают о Крыме - в новостях, школьных учебниках и книгах публикуют карту Украины без Крыма. УНН подсчитал количество подобных случаев за последние несколько лет.

Последний случай произошел в конце марта - в школьных учебниках по истории напечатали карту Украины без оккупированного Крыма. Ошибку обнаружили историки Валерий Рыжов и Виталий Скальский.

Еще один случай с изображением оккупированного Крыма в составе РФ также произошел в марте. Тогда команда Алексея Навального запустила сайт в его поддержку, где разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которого включена также временно оккупированная территория Крыма. Картографическую неточность заметил глава Меджлиса Рефат Чубаров. На его предложение привести границы России в соответствие с международно признанными границами Украины, руководитель штаба Навального Леонид Волков ответил отказом.

В начале марта также разгорелся скандал из-за публикации на странице в Facebook народного депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича карты Украины без временно оккупированного полуострова.

Так, в учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования" от издательства "Грамота" за 2018 год отсутствует оккупированный Крым. Автором книги является доктор исторических наук и профессор Алексей Струкевич. Аналогичную ошибку обнаружили в учебнике для 9-х классов. Автор и издательство - те же. Учебник вышел в 2017 году.

В октябре прошлого года агитгазета "Партии Шария" была напечатана с картой Украины без Крыма. Вышла она многотысячным тиражом.

В сентябре 2020-го британская служба вещания BBC в новости о катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области опубликовала карту Украины без Крыма. Ошибку заметило посольство Украины в Великобритании. Позже BBC извинилась и убрала карту, дописав в конце новости, что в ранней версии была неправильная карта.

В апреле 2019 года российский телеканал "Дождь" к материалу об итогах выборов президента Украины обнародовал иллюстрацию с картой Украины без полуострова и части оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.

В июле и августе 2019 года на полках сети гипермаркетов Metro продавались дневники для школьников с картой без Крыма. Соответствующее фотоподтверждение распространилось в Facebook. Тогда гипермаркет принес извинения и пообещал сделать все, чтобы подобных случаев больше не возникало.

Во Львове в 2017 году одно из издательств выпустило сборник кроссвордов с картой без Крыма. Всего таких сборников вышло 30 тысяч экземпляров. Тогда издательство назвало ошибку технической, объяснив, что неправильную карту Украины взял дизайнер, и пообещало извиниться перед читателями.

В 2016 году компания Coca-Cola официально извинялась за публикацию в соцсетях карты с оккупированным Крымом, включенным в состав РФ. Тогда письмо от имени старшего вице-президента Клайда Таггла появилось на сайте украинского посольства в США. В нем говорилось, что карту подготовило стороннее агентство без согласования с компанией.

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