Команда Алексея Навального разместила карту России с Крымом

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 18629 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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КИЕВ. 25 марта. УНН. Команда Алексея Навального запустила сайт “Свободу Навальному”, на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которого включена также временно оккупирована РФ территория Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

Детали

Чубаров заявил, что разговаривал с руководителем штаба Навального Леонидом Волковым и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым границ РФ.

Цитата

“Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы господина Леонида, поэтому я предлагаю ему самому включиться здесь в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации. Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда есть те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? ”- написал Чубаров.

Напомним

В сети развернулся скандал из-за опубликованную на странице в Facebook народный депутат из фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича карту Украины , на которой не было изображено временно оккупированного Крыма.

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