Команда Алексея Навального разместила карту России с Крымом

Детали

Чубаров заявил, что разговаривал с руководителем штаба Навального Леонидом Волковым и предложил привести границы РФ в соответствии с международно-признанными границами Украины, исключив на картинке полуостров Крым границ РФ.

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“Господин Волков объяснил мне невозможность предложенного мной исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы господина Леонида, поэтому я предлагаю ему самому включиться здесь в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации. Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда есть те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? ”- написал Чубаров.

Напомним

В сети развернулся скандал из-за опубликованную на странице в Facebook народный депутат из фракции ОПЗЖ Вадима Рабиновича карту Украины , на которой не было изображено временно оккупированного Крыма.