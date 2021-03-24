Команда Олексія Навального розмістила карту Росії з Кримом

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Чубаров заявив, що розмовляв із керівником штабу Навального Леонідом Волковим і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ.

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“Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення. Мені не хотілося б транслювати аргументи пана Леоніда, тому я пропоную йому самому включитися тут в обговорення даної вкрай непривабливої ситуації.

Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?” — написав Чубаров.

Нагадаємо

У мережі розгорнувся скандал через оприлюднену на сторінці у Facebook народного депутата з фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича карту України, на якій не було зображено тимчасово окупованого Криму.