Команда Олексія Навального розмістила карту Росії з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Команда Олексія Навального запустила сайт “Свободу Навальному”, на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
Деталі
Чубаров заявив, що розмовляв із керівником штабу Навального Леонідом Волковим і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно-визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ.
Цитата
“Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення. Мені не хотілося б транслювати аргументи пана Леоніда, тому я пропоную йому самому включитися тут в обговорення даної вкрай непривабливої ситуації.
Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?” — написав Чубаров.
Нагадаємо
У мережі розгорнувся скандал через оприлюднену на сторінці у Facebook народного депутата з фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича карту України, на якій не було зображено тимчасово окупованого Криму.