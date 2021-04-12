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Забувають про Крим: у 2020 році МЗС виявило 30 фактів некоректно позначеного півострова

Київ • УНН

 • 28998 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ у 2020 році зафіксувало 30 випадків некоректного зображення окупованого Росією Кримського півострова. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Цитата:

“Загалом за 2020 рік МЗС та посольствами України було виявлено та опрацьовано близько 30 фактів некоректного позначення тимчасово окупованої території Криму”, — розповіла вона.

Деталі

Так, британська компанія електронного картографічного сервісу Flourish, послугами якої користуються Google, BBC, FT, Sky News, та редакція The Guardian відкоригували некоректне позначення Кримського півострову після звернення посольства України у Великій Британії, також помилку виправило видання National Geographic — після реакції від посольства України в США.

Дипломатка зазначила, що на сьогодні моніторинг некоректних позначень здійснюється на постійній основі як МЗС, так і закордонними дипломатичними установами України.

Вона додала, що інформація про некоректні позначення Криму надходить до Міністерства також від інших органів державної влади України, громадських організацій та свідомих громадян.

Джапарова розповіла, що для посольств України розроблений алгоритм реагування на встановленні факти некоректного позначення тимчасово окупованих територій. Він передбачає: надсилання офіційних запитів та проведення офіційних зустрічей з керівництвом установи з метою роз’яснення офіційної позиції України; інформування відповідних органів виконавчої влади країни акредитації про виявлені порушення шляхом надсилання дипломатичних нот; проведення відповідної інформаційної роботи в ЗМІ та соціальних мережах з поясненням позиції України щодо неприпустимості некоректного позначення ТОТ АР Крим та міста Севастополь.

Доповнення

Українські та західні медіа, а також автори книг і видавництва часто забувають про Крим — у новинах, шкільних підручниках і книгах публікують карту України без Криму. УНН підрахував кількість подібних випадків за останні кілька років.

Останній випадок стався в кінці березня — у шкільних підручниках з історії надрукували карту України без окупованого Криму. Помилку виявили історики Валерій Рижов і Віталій Скальський.

Ще один випадок із зображенням окупованого Криму у складі РФ також стався в березні. Тоді команда Олексія Навального запустила сайт на його підтримку, де розмістила картографічне зображення Російської Федерації, у межі якого включена також тимчасово окупована територія Криму. Картографічну неточність помітив глава Меджлісу Рефат Чубаров. На його пропозицію привести кордони Росії у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, керівник штабу Навального Леонід Волков відповів відмовою.

На початку березня також розгорівся скандал через публікацію на сторінці в Facebook народного депутата ОПЗЖ Вадима Рабіновича карти України без тимчасово окупованого півострова.

Так, у підручнику “Історія України. Підручник для 10 класу установ загальної середньої освіти” від видавництва “Грамота” за 2018 рік відсутній окупований Крим. Автором книги є доктор історичних наук і професор Олексій Струкевич. Аналогічну помилку виявили в підручнику для 9-х класів. Автор і видавництво — ті ж. Підручник вийшов в 2017 році.

У жовтні минулого року агітгазета “Партії Шарія” була надрукована з картою України без Криму. Вийшла вона багатотисячним тиражем.

У вересні 2020 року британська служба мовлення BBC у новині про катастрофу військового літака Ан-26 в Харківській області опублікувала карту України без Криму. Помилку помітило посольство України в Великій Британії. Пізніше BBC вибачилася і прибрала карту, дописавши в кінці новини про те, що в ранній версії була неправильна карта.

У квітні 2019 року російський телеканал “Дождь” до матеріалу про підсумки виборів президента України оприлюднив ілюстрацію з картою України без півострова і частини окупованої території Луганської та Донецької областей.

У липні і серпні 2019 року на полицях мережі гіпермаркетів Metro продавалися щоденники для школярів з картою без Криму. Відповідне фотопідтвердження поширилося в Facebook. Тоді гіпермаркет перепросив і пообіцяв докласти зусиль, щоб подібних випадків більше не виникало.

У Львові в 2017 році одне з видавництв надрукувало збірку кросвордів з картою без Криму. Всього таких збірок вийшло 30 тисяч примірників. Тоді видавництво назвало помилку технічною, пояснивши, що неправильну карту України взяв дизайнер, і пообіцяло вибачитися перед читачами.

У 2016 році компанія Coca-Cola офіційно вибачалася за публікацію в соцмережах карти з окупованим Кримом, включеним до складу РФ. Тоді лист від імені старшого віце-президента Клайда Таггла з’явився на сайті українського посольства в США. У ньому йшлося, що карту готувало стороннє агентство без узгодження з компанією.

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