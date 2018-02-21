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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64519 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 78959 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81692 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 107758 просмотра

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Застройщик: в обществе высокий запрос на ипотечные программы

Застройщик: в обществе высокий запрос на ипотечные программы

Киев  •  УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Говорить о перспективах полноценного возрождения ипотечного кредитования на сегодня сложно, но в обществе высокий запрос на использование этого финансового инструмента. Такое мнение высказал Глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

По его словам, сейчас на рынке снова активизируется сотрудничество застройщиков с банками.

"Но для полномасштабного возрождения ипотеки нужны грамотные финансовые механизмы в самом банковском секторе и государственные программы. С момента падения банковской системы доверие людей к кредитам возвращается трудно, плюс непомерно высокие проценты. Да и сами банкиры говорят о том, что процент возврата по ипотеке не высок, поэтому сегодня сложно предугадать перспективы возрождения ипотеки. Запрос в обществе на такие программы очень высокий, но вот насколько может государство себе позволить именно сейчас поддержку таких программ - вопрос. Застройщик строит, чтобы у него купили построенное, платит за это сам человек или частично человек, а частично государство - разницы нет, застройщику важна полная сумма, потому что дальше он вкладывает эти средства в такие объекты. Ориентируясь на количество людей, которые находятся на квартирной очереди, можно сказать, что в столице очень помогла бы программа 70 на 30, которая достаточно успешно работала раньше. Не меньшим спросом пользовалась и ипотека под 3%, все-таки 3% на 10 лет и 5% в первый год, а потом сразу 24% - это значительная разница", - считает Кушнир.

Президент "Киевгорстроя" отметил, что запрос на ипотеку сегодня есть.

"Запрос на ипотеку есть, он - высокий, нужны грамотные программы, жесткие механизмы взаимодействия между застройщиком - покупателем - и государством. Если каждая из сторон будет в полной мере выполнять свои обязательства по ипотеке, то с помощью такой программы можно существенно улучшить жилищный вопрос значительной части населения.

И важный момент, если застройщик принимает участие в ипотечных программах, то такая компания должна иметь определенные льготы на получение земли и строительство коммуникаций. Пока этот вопрос, как и вопрос долевого участия, должным образом не решен", - сказал Кушнир.

Он напомнил, что на данный момент, "Киевгорстрой" сотрудничает с тремя банками, это "Кристалбанк", "Укргазбанк" и банк "Глобус".

Доля продаж квартир через банковские кредиты составляет до 15%. Можно говорить, что в последнее время интерес к банковским кредитам растет, и обусловлено это введением льготного периода самыми финансовыми учреждениями.

Например, в банке "Глобус" льготный период составляет 1 год, в течение которого ставка по займу 6,5%. По условиям "Укргазбанка" льготный период - 15 месяцев, процентная ставка 7%. "Кристалбанк" привлекает, предоставляя льготный процент на первый год 5%, на два последующих - 7%.

Украинские Национальные Новости

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