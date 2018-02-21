Забудовник: у суспільстві високий запит на іпотечні програми

За його словами, зараз на ринку знову активізується співпраця забудовників із банками.

“Але для повномасштабного відродження іпотеки потрібні грамотні фінансові механізми в самому банківському секторі і державні програми. З моменту падіння банківської системи довіра людей до кредитів повертається важко, плюс непомірно високі відсотки. Та й самі банкіри говорять про те, що відсоток повернення по іпотеці не високий, тому сьогодні складно передбачити перспективи відродження іпотеки. Запит в суспільстві на такі програми дуже високий, але ось наскільки може держава собі дозволити саме зараз підтримку таких програм — питання. Забудовник будує, щоб у нього купили побудоване, платить за це сама людина або частково людина, а частково держава — різниці немає, забудовнику важлива повна сума, тому що далі він вкладає ці кошти в такі об’єкти. Орієнтуючись на кількість людей, які перебувають на квартирній черзі, можна сказати, що в столиці дуже допомогла б програма 70 на 30, яка досить успішно працювала раніше. Не меншим попитом користувалася і іпотека під 3%, все-таки 3% на 10 років і 5% на перший рік, а потім відразу 24% — це значна різниця”, — вважає Кушнір.

Президент “Київміськбуду” наголосив, що запит на іпотеку сьогодні є.

“Запит на іпотеку є, він — високий, потрібні грамотні програми, жорсткі механізми взаємодії між забудовником — покупцем — і державою. Якщо кожна зі сторін буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по іпотеці, то за допомогою такої програми можна істотно поліпшити житлове питання значної частини населення.

І важливий момент, якщо забудовник бере участь в іпотечних програмах, то така компанія повинна мати певні пільги на отримання землі і будівництво комунікацій. Поки це питання, як і питання пайової участі, належним чином не вирішено”, — сказав Кушнір.

Він нагадав, що на даний момент, “Київміськбуд” співпрацює з трьома банками, це “Крісталбанк”, “Укргазбанк” і банк “Глобус”.

Частка продажів квартир через банківські кредити становить до 15%. Можна говорити, що останнім часом цікавість до банківських кредитів зростає, і обумовлено це введенням пільгового періоду самими фінансовими установами.

Наприклад, у банку “Глобус” пільговий період становить 1 рік, протягом якого ставка по позиці 6,5%. За умовами “Укргазбанку” пільговий період — 15 місяців, процентна ставка 7%. “Крісталбанк” приваблює, надаючи пільговий відсоток на перший рік 5%, на два наступних — 7%.