Застройщик объяснил, какие факторы влияют на стоимость жилья

Одно из основных требований — это местоположение, на котором возводят новостройку, считает Кушнир. А также качество строительства и дорогая отделка, добавил он.

„“Место, место и еще раз место. Дорогостоящие качество и отделка. А потом все остальное — энергоэффективность, система „умный“ дом, с ее датчиками движения, климат-контролем и так далее. А также зарядные для электрокаров, солнечные батареи, индивидуальные котельные. Такое жилье должно иметь хорошую внутреннею и внешнюю инфраструктуру, удобное расположение и транспортное сообщение.

Нельзя сказать, что потенциал роста стоимости квартир в домах эконом-класса существенно ниже, чем бизнес-класса и премиум сегмента. Все пропорционально. Потому что стройматериалы растут в цене, не зависимо от класса. Штукатурка для фасадов выросла в цене на определённый процент, как и более дорогие облицовочные материалы, которые используются для фасадов в домах бизнес-класса. То есть, первое по сравнению с дорогим так и осталось более дешевым, но все равно выросло в цене. Стоимость квартир любого класса зависит, в том числе, и от материалов, из которых они строятся. Если материалы растут в цене, то и квартиры дорожают, не зависимо от того, эконом это или бизнес. А самое главное, нужно выбрать потенциально надежного застройщика”, — пояснил Кушнир.

Президент компании рассказал о главных проектах над которыми “Киевгорстрой” работает сейчас.

“Каждый проект „Киевгорстроя“ по-своему интересный. Предложения от Компании рассчитаны на выбор самых разных покупателей. Есть, например, ЖК Mirax, который уникальный и своим проектом, и удачным месторасположением, и вполне доступной ценой.

Есть новые комплексы на Отрадном, на Радужном массиве, два „сладких“ ЖК на Петра Радченко, комплекс на Каховской, у них — свои преимущества, которые особенно оценят семейные пары. Интересный проект апарт-дома на Квитки Цисик, или „Итальянский квартал“, в котором квартиры с террасами до 27 кв.м. И тот и другой это малоэтажная застройка, что сегодня — редкость”, — рассказал президент холдинга.

Он также добавил, что также высотные жилые дома ЖК “Урловская-1” и ЖК “Урловская-2”, которые в прямом смысле стоять на пьедестале. Дома комплексов объединены функциональным стилобатом, вид из окон особенно на верхних этажах, большое преимущество этих ЖК. Также он напомнил об одно из самых громких проектов “Киевгорстроя” — ЖК “Manhattan”, три 36-этажные башни на стилобате, в котором будут ресторан, бутики, паркинг, и многое другое.

“Инвестировать можно и нужно в любой комплекс нашей Компании! Потому что это надежное вложение денег. И не важно, покупаете вы квартиру, чтобы жить или чтобы на ней зарабатывать. Мы считаем, все что покупают в нашей компании, все, что мы строим — все привлекательное”, - считает Кушнир.