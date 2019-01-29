"Київміськбуд" показав хід робіт на ЖК "Manhattan Сity"

“На сьогоднішній день у будинку № 1 проводяться роботи з облаштування цегляної кладки на 1, 2 поверхах. На 37, 38, 39-му поверхах облаштовують вентиляцію. Підлогу й стіни на 8-му поверсі облицьовують плиткою, проводять роботи з влаштування кабель-росту (електрика) з 1-го по 6-й поверх. На 34-му й 35-му поверхах встановлюють вікна. Поводяться роботи зі встановлення квартирних дверей на 21-му поверсі, технічних дверей — на 16, 17, 18, 19 поверхах. Проводиться замонолічування отворів інженерних комунікацій на 1-му, 2-му, 29-му й 33-му поверхах, сантехнічні роботи на 1-му поверсі, а також монтаж ліфтів та облаштування фасадів”, — пояснили у компанії.

У будинку № 2 проводяться монолітні роботи на рівні 29 поверху, а також облаштування цегляної кладки на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 поверхах. На 15, 16, 17 поверхах проводиться встановлення фаферок. Тривають роботи з облаштування вентиляції на 15, 16, 17 поверхах, сантехніки на 10, 11, 12 поверхах, стояків електрики проходить на 12, 13, 14 поверхах, стояків трубопроводів пожежних систем — на 19, 20 поверхах.

У будинку № 3 проводяться монолітні роботи на 30-му поверсі та роботи з облаштування цегляної кладки на 7, 8 поверхах. На 13,14 поверхах тривають сантехнічні роботи, а на 19, 20-му поверхах облаштовують стояки трубопроводів пожежних систем та замонолічують отвори інженерних комунікацій на 12 поверсі.

У “Київміськбуді” нагадали, що “MANHATTAN CITY” — унікальний житловий комплекс, який зводиться на проспекті Перемоги, 11-Б. Він складається з трьох 36-поверхових башт з унікальний фасадом та системою освітлення, яка створює ілюзію руху.

Башти об’єднанні на рівні п’ятого поверху в єдину прибудинкову територію площею більш ніж 6000 метрів, на якій будуть облаштовані декілька спортивних майданчиків, лаундж зони, власний парк. Із 1-го по 5 поверх міститимуться 2-поверховий спортивний клуб з басейном, дитячий кафетерій, центр розвитку дитини, бутіки, продовольчі магазини та багато інших торговельно-розважальних підприємств.