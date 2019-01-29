"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Manhattan Сity"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102601 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137408 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135574 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132037 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126322 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164085 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Manhattan Сity"

"Киевгорстрой" показал ход работ на ЖК "Manhattan Сity"

Киев  •  УНН

 • 10118 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Шевченковском районе столицы продолжаются строительно-монтажные работы по возведению жилого комплекса "MANHATTAN CITY". Как происходят работы, показал застройщик "Киевгорстрой", передает УНН.

"На сегодняшний день в доме № 1 проводятся работы по обустройству кирпичной кладки на 1, 2 этажах. На 37, 38, 39-м этажах устраивают вентиляцию. Пол и стены на 8-м этаже облицовывают плиткой, проводят работы по устройству кабель-роста (электричество) с 1-го по 6-й этаж. На 34-м и 35-м этажах устанавливают окна. Ведут работы по установке квартирных дверей на 21-м этаже, технических дверей - на 16, 17, 18, 19 этажах. Проводится замоноличивание отверстий инженерных коммуникаций на 1-м, 2-м, 29-м и 33-м этажах, сантехнические работы на 1-м этаже, а также монтаж лифтов и обустройство фасадов", - пояснили в компании.

В доме № 2 проводятся монолитные работы на уровне 29 этажа, а также обустройство кирпичной кладки на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 этажах. На 15, 16, 17 этажах производится установка фаферок. Продолжаются работы по обустройству вентиляции на 15, 16, 17 этажах, сантехники на 10, 11, 12 этажах, стояков электричества проходит на 12, 13, 14 этажах, стояков трубопроводов пожарных систем - на 19, 20 этажах.

В доме № 3 проводятся монолитные работы на 30-м этаже и работы по обустройству кирпичной кладки на 7, 8 этажах. На 13,14 этажах продолжаются сантехнические работы, а на 19, 20-м этажах устраивают стояки трубопроводов пожарных систем и замоноличивают отверстия инженерных коммуникаций на 12-м этаже.

В "Киевгорстрое" напомнили, что "MANHATTAN CITY" - уникальный жилой комплекс, который возводится на проспекте Победы, 11-Б. Он состоит из трех 36-этажных башен с уникальным фасадом и системой освещения, которая создает иллюзию движения.

Башни объединены на уровне пятого этажа в единую придомовую территорию площадью более 6000 метров, на которой будут обустроены несколько спортивных площадок, лаундж зоны, собственный парк. С 1-го по 5 этаж будут 2-этажный спортивный клуб с бассейном, детский кафетерий, центр развития ребенка, бутики, продовольственные магазины и многие другие торгово-развлекательных предприятий.

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